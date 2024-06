En Lules, Andrés Reginato ganó la primera fecha

El parque de competencia fue bien reducido. Si bien en las últimas temporadas no se superaron las 25 máquinas, las cuestiones esgrimidas por quienes no desean correr el provincial tucumano tienen que ver con razones organizativas. Pero para el ganador, más se sustenta en las exigencias que hay para correr en Tucumán. “Yo creo que los pilotos tucumanos están confundidos con el tema de que en otras provincias pueden correr sin estar federados o sin estar licenciados por la Comisión Deportiva Automovilística. Entonces, no les piden la licencia médica del Automóvil Club Argentino. En otras provincias te dan plata por ir a correr. Entonces ponen como premisas, el que les dan unos pesos, no les cobran inscripción y con eso, supuestamente, abaratan sus costos. Cosa que yo no comparto”, estableció Reginato. “Creo que es más lo que gastás que lo que ahorrás, pero algunos no lo ven así”, agregó. Si bien Reginato elogió la organización de la primera fecha, no dejó de lado lo que hay que mejorar. “Es cierto que la dirigencia tucumana viene cometiendo errores gruesos hace un tiempo y el campeonato se ha vuelto poco fiable”, remarcó el ganador en Lules.