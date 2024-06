La televisión por cable se renueva: ficción y realidad

Directv: Elisabeth Olsen en un estreno

DirecTV ha estrenado la primera temporada de ”Sorry For Your Loss”, con Elizabeth Olsen, que encarna a una joven viuda que lucha por recomponer su vida. La serie explora el duelo como una parte esencial de la experiencia humana. La primera temporada de la serie, creada por Kit Steinkellner, de 10 episodios, se emite los jueves a las 21, en los canales 201 y 1201 HD de DIRECTV y en DGO. Luego, los episodios quedan disponibles en el catálogo on demand de DGO.