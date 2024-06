Hockey: el Anual femenino cada vez se pone mejor

A todo esto, Sofía Petray, arquera “verdinegra”, tuvo intervenciones fundamentales en cada uno de los cuartos. Abril López, constantemente arengada por su DT, fue la responsable de comenzar desde el medio las jugadas peligrosas. La propuesta de jugar por afuera, no ser tan verticales y sí, abrir el juego con la bocha jugándola de izquierda a derecha, fue superior al planteo de Tucumán Rugby. Sin embargo el empate no fue por una jugada elaborada. La igualdad llegó por un córner corto festejado con desahogo y arriba de Solana Bravo que quedó como la base de esa montaña de jugadoras que más que empatar un partido, parecía que lo habían ganado. Pero no, había seis minutos más y podía pasar cualquier cosa.