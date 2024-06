Guillermo Martínez: “‘Ganarse la vida’ muchas veces es una forma triste de perderla”

- La literatura era omnipresente en mi casa: mi papá era escritor, muy prolífico y dedicado. Mi mamá estudiaba la carrera de Letras, tenían entre los dos una biblioteca muy grande y diversa, a la que se sumaban los libros de política, diarios, revistas de cultura, colecciones de libros para chicos que compraban para los cuatro hermanos, las visitas a la Biblioteca Rivadavia, que tenía una sala infantil prodigiosa. Y todavía los cuentos que escribía para nosotros mi papá. Además, mi papá nos alentaba a que escribiéramos, hacía “concursos de cuentos” los domingos, todos mis hermanos tuvieron una relación perdurable con la escritura o la lectura. Lo de la matemática fue casi un accidente en mi vida (finalmente afortunado). Había empezado la carrera de ingeniería, porque el mandato era hacer una carrera para “ganarse la vida” (muchas veces una forma triste de perderla) y en las primeras materias de matemática descubrí temas y posibilidades que me interesaron, y una clase de belleza que no había percibido en la matemática que se enseñaba en el secundario. Descubrí, sobre todo, un camino indirecto a la filosofía a través de la lógica matemática, a la que finalmente me dediqué. Puedo decir que -como en los cuentos de Las mil y una noches -en que los hombres se enamoraban primero del nombre de una mujer, sin siquiera haber visto un retrato-, me sentía misteriosamente atraído por el nombre de “lógica matemática”, antes de saber muy bien de qué trataba.