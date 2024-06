Miranda ya tiene ilusiones mundialistas bajo su piel de Leoncita

“Vine por esto. Antes que nada, estar en la Primera de GEBA, y después, cuando se abrieron las puertas tan rápido del Junior, el objetivo era jugar un torneo. Me costó mucho, siempre lo tuve en mente”, sostuvo. Es que como se produjo la historia de “Moro” había ilusión. Se fue a los 18 en 2021 y llegó para ser parte del equipo Sub-19 de las bonaerenses, pero la pusieron directo en Primera. Ahí comenzaron las convocatorias para llegar a ponerse la piel de Leoncita. “No sé si tuve dudas de que podía pasar algo así. Nunca se sabe porque hay pequeñas cosas que ellos ven y yo no. Pero mi objetivo no era pensar si estaba o no, sino rendir bien todos los días y en la gira, más que nada”, reflexionó.