El valor del bono profesional reabrió las diferencias en el Colegio de Abogados

Sin embargo Terán tuvo una visión distinta y dio por zanjada la polémica. "Aquí hubo una decisión del Consejo, por amplia mayoría, sin votos en contra, en razón de que no había necesidad de aumentar el bono que estábamos pagando", le dijo a LA GACETA. Y fue tajante: "aquí no hay cuestiones políticas. Votamos el precio del bono sobre todo teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país. No creímos necesario que aumentara. No queremos perjudicar a nuestros asociados", advirtió. "Este tipo de resoluciones las toma el Consejo, no el presidente", agregó.