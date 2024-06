Atento Boca: estos serían los destinos de los jugadores que Diego Martínez no tendrá en cuenta

“Pipa” tiene decidido irse de Boca desde hacer varias semanas, postura que se profundizó mucho más después del episodio de su fiesta de cumpleaños (no se entrenó al día siguiente) que hizo estallar a Diego Martínez y determinar que no lo tendrá más en cuenta. Su destino no sería en Argentina ni Sudamérica, México, donde ya tuvo un paso por Tijuana y América, y la MLS, son las ligas que se perfilan como posibilidades. En Boca esperan un resarcimiento dado que su contrato recién finaliza en diciembre.