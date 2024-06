"Hiperrecesión": Alfonso Prat-Gay mostró un indicador para advertir al gobierno de Milei

El ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) insistió en su análisis crítico sobre la situación actual. “Del riesgo de hiperinflación a la hiperrecesión. En marzo, la actividad económica cayó 8.4% y todo indica que ese no fue el peor mes -explicó-. El ajuste del gasto público destruye ingresos y provoca caída en las ventas. La caída en las ventas deprime la recaudación de impuestos, lo que exige más recortes en el gasto para alcanzar las metas fiscales”, agregó el ex titular de la cartera de Hacienda.