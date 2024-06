Espectáculos en Tucumán: guía para salir

“Íntimo”: la fusión de Valeria Lynch y Mariano Martínez

Él es rockero y ella, baladista. Cada uno, un emblema en su género. Podrían parecer agua y aceite. pero lo cierto es que se complementan muy bien y transmiten esa simbiosis desde el escenario: Valeria Lynch y Mariano Martínez, pareja en lo sentimental y en lo laboral, llegan a Tucumán para ofrecer esta noche su concierto “Íntimo”, en Keké (Diagonal a Tafí Viejo, kilómetro 3.5). Se trata de un encuentro musical que promete cautivar a los fanáticos de ambos. Lynch es una de las mayores representantes de la música popular argentina y fue nombrada como una de las cinco mejores cantantes del mundo por el New York Times. Martínez es guitarrista, compositor, cantante y productor, fundador de Ataque 77 y autor de éxitos como “Arrancacorazones” y “Hacelo por mí”, que seguramente no faltarán junto a los románticos “Qué ganas de no verte nunca más”, “Mentira” y “Me das cada día más”. El formato del recital surgió durante la pandemia: en streaming hicieron temas de ella y de él, algunos juntos “empezamos a tocar en las redes -recordó Lynch-; después, nos fuimos a Uruguay, donde estaba grabando ‘La Voz’, como jurado y empezamos a hacer el recital allá”. Los conciertos implicaron su regreso a la Argentina, en los que se rescatan la esencia del café concert con cena show y se mezclan momentos musicales con anécdotas y algunas sorpresas, como un homenaje a Pappo con el blues “Desconfío” y la presentación en directo de “Qué poco saben de mí”, el single de su nuevo trabajo discográfico que se lanzará antes de fin de año.