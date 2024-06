Se conoció el paradero de Ricardo Centurión

El periodista Marcelo Palacios también indicó que habló con Berlanga y comentó los detalles en TyC Sports. “Recién acabo de cortar con él; ayer, cuando él me manifestó que no estaba yendo Ricardo Centurión, hace una semana, diez días, a los entrenamientos, probablemente se haya mudado y no tienen la nueva dirección. Y con estos altibajos que sufre Centurión, se utilizó la palabra que estaba desaparecido y esto alarmó un poco, la realidad es que no está yendo a los entrenamientos y no está teniendo contacto con Vélez. Y Vélez lo está buscando porque lo quiere ayudar como ser humano, ojalá Ricky Centurión se deje ayudar porque Vélez es una institución que lo quiere cobijar y contener”, describió la coyuntura.