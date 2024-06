Una noche de furia en Gran Hermano: el regreso de ex participantes trajo gritos e insultos

Ola de reacciones en redes y de panelistas

La actitud de Furia generó una ola de comentarios tanto dentro como fuera de la casa. En las redes, Matías Schrank, ex participante de la edición 2015, criticó la escena. “Me da cosa por los fans de algunos jugadores que entraron nuevamente a la casa... siento que era un momento alegre y que no pudieron disfrutarlo porque Juliana está llena de odio y resentimiento, no paró un segundo, horrible. Furia no vas a ganar”, fue lo que publicó en X (ex Twitter). Este comentario recibió mucho apoyo: para muchos usuarios y televidentes de GH, Furia había superado los límites.