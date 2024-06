Moria Casán estalló de la risa con la desopilante imitación de Juani, el nene tejedor

Cuando la jurado del Bailando hablaba de las personas que opinan y te afectan o no en la vida, sus declaraciones picantes y más, fue frenada tiernamente por el influencer. "Yo vi la entrevista completa, la tuya, la del Quiénes Son que decía 'Y no me jodan, porque son buena gente. No soy mentirosa. Siempre dije la verdad. Entonces yo no voy a soportar que se me vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí. No hablen de mí'", repitió. Ella no pudo evitar reírse de la picardía.