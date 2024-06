Día Mundial del Medio Ambiente: el desafío es revitalizar el suelo

Sanzano -que además es docente titular de la cátedra de Edafología (estudio del suelo) de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)- explica que la degradación del suelo acontece desde diversas aristas. “Si lo entendemos como un recurso, que no es solamente nutrientes, sino biodiversidad, ese deterioro se da desde distintos puntos. Uno de ellos es el de la extracción de esos nutrientes; cuando la extracción supera la reposición, que es lo que ocurre en la mayoría de los suelos, se degrada el recurso. En Argentina y en Tucumán no escapamos a las cuestiones generales: subfertilizamos la tierra y la degradamos químicamente. Pero ese no es el único deterioro del que debemos cuidarnos: la erosión hídrica es un problema. Hay un estudio, de hace unos años, que estima que unas 110 mil hectáreas en la provincia tienen esa degradación. Y, obvio, hay otros tipos, como la desertificación, que es producto del cambio climático por la acción del hombre. Esto último no podemos permitirlo, porque el país ya tiene muchas regiones áridas o semiáridas. Y eso es algo que puede sucedernos en la zona de los Valles Calchaquíes, en donde ya hay áreas áridas”, comenta.