María Becerra dio a conocer que le pondrá la voz a un personaje de Mi villano favorito

Por su parte, la intérprete de “Corazón vacío” se expresó al respecto y no pudo contener su alegría. “¡Qué emoción poner mi voz para este personaje!”, escribió en X. Rápidamente sus fanáticos reaccionaron a la noticia y la felicitaron. “Te fuiste internacional (otra vez)” y “Cuando pienso que no podés salir con algo nuevo, aparecés hasta en doblaje”, comentaron algunos usuarios. En esa misma línea, otros agregaron: “Quiero que muestren tus expresiones al hablar porque no puedo creer que es tu voz”; “Estaremos viendo Mi villano favorito 4 en cines”; “Y bueno, ahora seré fan de Mi villano favorito”.