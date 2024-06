Cartas de lectores: La pirámide de plaza Belgrano

Entre el 24 y el 25 de mayo la Pirámide ubicada en la plaza Belgrano cumplió 206 años. ¿Cómo fueron los hechos? En 1818 los chilenos hicieron voto y promesa a su Patrona, la Santísima Virgen del Carmen, de levantarle una iglesia en el lugar donde libraran una batalla decisiva para su libertad. Se produjo el sorpresivo contraste de Cancha Rayada, pero la fe y la devoción no decaen y en 15 días el ejército patriota fue rehecho y reorganizado. Así, el 5 de abril se enfrentó en Maipú al ejército realista. Durante el combate, el ala izquierda enemiga fue derrotada por los patriotas; pero en el ala derecha, donde estaba el regimiento Burgos (que gritó: “¡Aquí está el Burgos, 18 batallas ganadas, ninguna perdida!”) la victoria se tornó indecisa. En ese crucial momento, San Martín gritó: “¡Nuestra Patrona, la Santísima Virgen del Carmen, nos dará la victoria y aquí mismo levantaremos la iglesia prometida!” Este grito recorre las filas patriotas y luego San Martín da las órdenes oportunas y precisas y desde ese momento el ejército patriota avanzó incontenible. La noticia del triunfo llegó a Tucumán el 17 de abril y, a pesar de la falta de recursos que padecía el Ejército Auxiliar del Perú, Belgrano hizo levantar la Pirámide para celebrar el éxito de su amigo San Martín. El 24 de mayo al atardecer la música resonó alrededor de la Pirámide y allí mismo, muy cerca de La Ciudadela de San Martín, el 25 de mayo hubo un almuerzo campestre, al que se había invitado a las autoridades civiles y religiosas de Tucumán. Pasaron los años; para 1834 Juan Bautista Alberdi nos dejó una crónica sobre la Pirámide y los restos de la Casa de Belgrano; después, en 1852, Quesada aportó una descripción de la Pirámide en una noche de luna. Para 1859, bajo el gobierno de Vega, el altoperuano Elías (“El Tigre”) fue autorizado a allegar medios para, en una superficie cuadrada, construir una plaza cuyo centro sería la Pirámide. En esa situación, el italiano Emidio Salvigni ofreció que a su costa se repare la Pirámide y se le coloque una reja de hierro; así la plaza Belgrano fue inaugurada por el gobernador Marcos Paz. Para 1872 Paganelli le sacó una fotografía a la Pirámide y su reja. En 1878 la municipalidad reparó y mejoró la reja de hierro. En ese tiempo la antigua Pirámide fue cubierta con placas de mármol y es de notar que en ninguna de sus cuatro caras el escrito hablaba ni rememoraba a Maipú ni a San Martín. Según Carlos Páez de la Torre (h), luego sacaron la antigua reja de hierro. Hace poco, durante la última remodelación, la plaza estuvo rodeada por un paredón de chapa que impedía ver lo que sucedía adentro; cuando sacaron esa “cortina” se apreció que la reja de hierro había sido suplantada por una de caños de acero inoxidable y placas de acrílico, pero en ninguna parte aparece una inscripción referida a la Batalla de Maipú. Cada remodelación, y la última se hizo con tecnología de punta, ha servido para borrar los rastros de la primitiva plaza Belgrano y de la antigua Pirámide. Sólo queda por agregar dos cosas: 1) los árboles que rodean la Pirámide siguen creciendo y hay que contemplar y ver que sus ramas no caigan y la destruyan; 2) como la cortina de hierro no dejaba ver lo que pasaba adentro, cabe la suposición de que durante la restauración sacaran las placas de mármol y unos pocos tuvieran la gloria de ver la antigua Pirámide. Sería bueno mostrar si hubo fotografías, o al menos un dibujo y descripción de la técnica de su construcción en el año 1818.