Crimen de Báez Sosa: Benicelli tomó distancia de Thomsen y habló de un "pelotón de fusilamiento"

En el escrito, el rugbista no hizo mención explícita a ninguno de sus compañeros, pero al momento de referirse al crimen, apuntó contra el resto de los condenados de haber causado la muerte de Báez Sosa. "Y las causas que no justifico y los actos de algunos que nunca terminé de entender, terminaron absurdamente con una vida de un adolescente de 20 años. La misma edad que yo tenía. Por eso entiendo a los jueces que me condenaron y, sobre todo, comprendo y justifico a los padres de Fernando. Porque ellos creen que todos los que estuvimos aquella noche fuimos sus asesinos", remarca.