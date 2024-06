El tucumano Oky respondió a Tuli Acosta con un "parecés Nahir Galarza"

Acosta recordó los episodios violentos y machistas que había padecido con Oky, además de que ventiló la sospecha de que él había hecho desaparecer a su perra de manera intencional. Esto provocó la reacción casi inmediata de su ex. Lo primero que hizo Oky fue descargarse en su cuenta de X (ex Twitter), donde puso un hilo con su versión de la historia. “Tuli, da vuelta la historia como vos quieras, vas a un programa a hablar solamente de mí, a inventar cosas… Ya pasaron tres años ¿Cuándo me vas a superar?”, disparó.