La reconciliación familiar de los Maradona: “Lo importante siempre es Dieguito”

Si bien la relación con las otras hijas del Diez e incluso con Claudia se recompuso, con quien Verónica no tiene intenciones de retomar el vínculo es con Rocío Oliva, la última pareja del astro. “Con Rocío Oliva no me interesa reparar la relación. No me la volví a cruzar nunca más. No me interesa para nada”, cerró.