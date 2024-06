Hace 42 años, Maradona pasaba a Barcelona, en una negociación con un arma en la mesa

“Espero que no te moleste si dejo la pistola encima de la mesa. No es por nada, pero pesa y es incómodo sentarse con ella", le dijo Tesone a Minguella, antes de sentarse. “Hombre, si no se dispara sola, por mí no hay problema”, respondió el español. Casualidad o no, tras esa reunión, se cerró la venta de Maradona, en alrededor de 7,2 millones de euros, un monto récord para la época en Europa. "Fue el primer gran fichaje que hice y también el más largo y complicado", diría Minguella años más tarde.