Los supermercados advierten que las ventas se desplomaron 10% interanual en mayo

En ese sentido, el sector no puede garantizar estar exento de la reducción de la nómina de trabajadores, una preocupación que va in crescendo a medida que se asientan los efectos de la recesión económica. “Obviamente, al disminuir la actividad empieza a haber puestos ociosos”, alertan. Sin embargo, aclaran que los supermercados todavía no recurren a los despidos, pero tampoco reemplazan a aquellos trabajadores retirados porque se jubilan, por un despido con causa, por renuncian o por otro tipo de cuestiones.