Jaldo, a favor de la Ley Bases: "Tenemos que dejar de lado las diferencias; eso no quiere decir claudicar"

En referencia a la Ley Bases que deberá votar el Senado, Jaldo insistió en que es momento de trabajar todos por un Tucumán y una patria mejor. "Tenemos que dejar de lado las diferencias; eso no quiere decir claudicar ni arriar ninguna bandera. Nosotros seguimos siendo peronistas, no cogobernamos la Nación, nosotros sí tenemos buena relación y buen diálogo y colaboración recíproca. Ellos seguirán siendo libertarios y nosotros peronistas, pero peronistas que quieren seguir cumpliendo con la gente y no como aquellos que se presentan solo para participar; algunos no llegan y no tienen compromisos; otros que llegan y no sé hasta dónde le interesa cumplir con los compromisos", agregó.