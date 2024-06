En la Súper Liga, a Los Tarcos se le terminó la estela de la sorpresa

Los Tarcos tuvo una estupenda actuación, ya que no tenía planeado jugar la SLH (ocuparon el lugar porque Huirapuca decidió no competir) y sí el Regional A. Dirigidos por Gonzalo Gómez Salas, si bien llegaron a tierras santafecinas con la aspiración de mantener la plaza para la provincia que lograron sin mayores sobresaltos, el título y la consecuente clasificación para ser uno de los ocho mejores del país era el objetivo. “Dejo el equipo con una intensidad y una mentalidad de Liga impresionantes”, advirtió el DT que retomará su función como Jefe de Equipo. La advertencia deberá ser tenida en cuenta por los equipos que enfrentarán a Los Tarcos en la continuidad del Torneo Anual local. Sebastián Molina retomará el cargo luego de haber sido el técnico de Jockey Club femenino en la fase que se disputó en Mendoza. Allí la versión de damas de Los Tarcos venció por penales a CRAI de Santa Fe tras terminar 4-4 en el tiempo reglamentario; quedaron quintas y aseguraron la plaza. Jockey, por su parte, venció a Independiente de Neuquén por 3-2, pero no mantuvieron el lugar para la provincia.