En las páginas doradas de San Martín: Darío Sand superó el récord de imbatibilidad en la Primera Nacional y ahora intentará desplazar a Barisio

Chaco For Ever, Arsenal, San Martín de San Juan, Guillermo Brown, Agropecuario, All Boys, Tristán Suárez, Patronato, Racing de Córdoba y Alvarado son los equipos que no pudieron quebrar al histórico Sand, ese que llegó a 10 partidos seguidos sin recibir goles. “Quiero agradecer a toda la gente que me hizo sentir feliz, a mis compañeros por haber ayudado a conseguir esto y a los dirigentes por apoyar este camino y hacerme el obsequio. ¡Vamos para adelante!”, concluyó Sand, que también superó la reciente marca de Franco Armani (965’).