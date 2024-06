Por el escándalo de la comida almacenada, Sturzenegger anunció un nuevo sistema de acopio en el Estado

Sturzenegger criticó así que el Estado sea quien maneje el stock de productos acopiados. “Es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente”, señaló, y agregó: “Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito. Si los tengo en casa necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar, y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos estos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente”.