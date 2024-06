Protesta y final inconcluso: el bochornoso antecedente del DT de Alvarado frente a un equipo tucumano

En concreto, San Jorge había sufrido dos expulsiones polémicas (doble amarilla a David Valdez y de manera directa a Maximiliano Guardia) y cinco amonestaciones en el primer tiempo. Esta situación provocó que el equipo decida no jugar el segundo tiempo. "Fue un afano, somos padres de familia y no nos merecemos esto. Hemos tomado esta decisión por las cosas que se vieron en el primer tiempo. Esperábamos un pésimo arbitraje, pero no esto. Nos robaron en la cara", decía Ricardo Tapia sobre el arbitraje.