Cartas de lectores III: opiniones diversas

Simone Bertrand de Beauvoir alguna vez expresó: “Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra”. Beatriz Sarlo, refiriéndose a la Argentina ante la pregunta de qué nos pasa, contestó: “Lo que sucede es que, desde hace bastante tiempo, las palabras y las acciones no traen consecuencias.” J.L. Borges, respondiendo a la requisitoria acerca del peronismo, respondió: “Los peronistas son incorregibles”. El politólogo Andrés Malanud sintetizó: “La corrupción en la Argentina es un problema grave, pero es normal; en la Argentina hay impunidad y la gente está harta de eso”. Todos los días en cualquier lugar, se informa de víctimas de delincuentes que atacan sus viviendas o sus vehículos para robarles y hasta matarlas; estos indefensos seres son convertidos en victimarios, si se defienden. Aspectos y espacios que abarca la corrupción: 1.- Empobrecimiento ético generalizado incorporado a la cultura. 2.- Empresarios prebendarios. 3. - Empleomanía del Estado, nepotismo, amiguismo, etc. 4.- Dirigencia sindical eternizada y millonaria, incluyendo aprietes y amenazas a las empresas y empleados. 5.- Poder Judicial politizado. 6.- Dirigentes sociales ricos que usan y abusan de los más carenciados, convirtiéndolos en esclavos mentales. 7.- Número desmedido de asesores y bibliotecarios del Poder Legislativo, con remuneraciones elevadas y sin funciones específicas. 8.- Políticos vinculados o involucrados en todo tipo de delitos en el orden nacional, provincias, municipios y comunas. 9.- Estado elefantiásico y sin poder real. 10.- Sinnúmero de organismos de control que no controlan, pero coimean. 11.- Narcotráfico en franco crecimiento en casi todos los lugares del país. 12.- Negociados con el Correo Central. 13.- Oscuro sistema de Seguros, obligatorio y concentrado. 14.- Comedores comunitarios sin ningún tipo de control; de los aproximadamente 2.500, la mitad son fantasmas, no existen. 15.- Planes Sociales adjudicados a quienes no los necesitan y no se evita la intermediación y los manejos de los dirigentes sociales.16.- Creación de cooperativas con asignaciones dinerarias significativas. 17.- Fondos Fiduciarios instaurados para facilitar las negociaciones. 18.- 6.500 villas de emergencia o asentamientos en el país. 19: Casi permanentes y elevados índices de inflación. 20.- La creación por parte del kirchnerismo de grupos de choque para defender su vasto sistema de expoliación. Son más que muchos los argentinos diciendo que hoy se ha convertido en una necesidad el proceder como en Singapur (hasta 1959, una isla grande y 63 pequeñas, que perteneció a la Malasia y en donde se convivía -se malvivía- con el delito que se pudiere imaginar, era lo peor de Asia), territorio que en 1960 obtuvo su independencia e instituyó un Gobierno Colegiado con un 1er Ministro, renovable o reelegido cada dos años, el elegido por primera vez estuvo hasta 1990, renunció porque consideró que se había cumplido el objetivo previsto por el Gobierno. Se comenzó con un sistema drástico de eliminación de todo tipo de delito, no existió el law-fare ni los vaivenes judiciales. Hoy no quedan ladrones, escruchantes, traficantes de drogas y mujeres, violaciones, ni dirigentes corruptos. No hay problemas religiosos ni políticos; todo ello dentro de un conjunto de pocas leyes (el régimen impositivo cuenta con sólo cinco instrumentos legales). En el 2010 el P.B.I. per cápita de Singapur fue igual o superior al de Suiza; en el año 1959 tenía 1,8 millones de habitantes, en el presente cuenta con casi 9 millones. No hay robo de billeteras, celulares y las casas no tienen rejas ni elementos de protección; se ha transformado en un país seguro, pujante y próspero.