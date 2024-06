Mensajes positivos en espacios de mucha tensión

La iniciativa es de Jonathan Páez, un empleado municipal que se encarga del mantenimiento de ese puente que fue renovado hace algunos meses por la anterior administración del Municipio. “Hago mantenimiento de lunes a viernes por la mañana aquí, y escucho muchas cosas de lo que dice la gente. Por ejemplo, a veces frenan de golpe, por querer pasar el semáforo en amarillo o en rojo, y hay muchos insultos, muchas cosas que no deberían decir... no es necesario. Por eso me nació la idea de hacer algo para que la gente se dé cuenta que no es necesario tanto insulto”, explicó ante las cámaras de LGPlay.