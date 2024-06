Joaquín Sorolla, el artista de la luz y del mar

El camino no ha sido fácil. Su formación académica fue formal y eso no alcanzaba sino para dominar los rudimentos de la pintura. Su estilo se iría perfilando con mayor nitidez durante sus estancias en Italia y en Francia, y a la vez diferenciándose del impresionismo en boga. El Grand Prix de París, en 1900, le abriría todas las puertas con aquella inquietante obra llamada ¡Triste Herencia!, en la que se ve a un cura y a un grupo de niños tullidos en contacto con el mar como terapia. Le seguirían los reconocimientos en Berlín y en Londres. En la galería Grafton de esta última ciudad conocería a quien fue su mecenas estadounidense. Deslumbrado con su obra, Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society of America, decide invitarlo a Estados Unidos. El éxito sería arrollador. Más de 160.000 personas visitarían su primera exposición en 1909. Repetirá dos años después y ya nadie discutiría su consagración definitiva a ambos lados del Atlántico.