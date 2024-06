Franz Kafka, el silencio de Dios*

Causan particular asombro algunos aforismos de Kafka escritos en la Navidad de 1916 publicados bajo el título Reflexiones sobre el pecado. Escribe en el aforismo 13: “Un primer signo de un principio de conocimiento es el deseo de morir. Esta vida parece insoportable, otra vida, inalcanzable. Ya no se siente vergüenza por querer morir; uno pide que lo saquen de la antigua celda, que uno odia, y lo lleven a otra nueva, que ya se aprenderá a odiar. Un resto de fe contribuye al mismo tiempo a hacerle a uno creer que, durante el traslado, pasará el Señor casualmente por el pasillo, mirará al prisionero y dirá: ‘A ese no le volvéis a encerrar. Ese se viene conmigo’”. Se encuentra en estas palabras algún vestigio de la esperanza cristiana.