Hockey: San Martín tiene el talento de un campeón mundial

Fue la sorpresa, lo tenían bien guardado. Ignacio Nardolillo está jugando la Súper Liga de Hockey (SLH) para San Martín. El equipo de Anahí Totongi juega la fase uno en Rosario. “En enero me tiraron la idea”, le contó “Nacho” a LA GACETA. Nardolillo, campeón mundial con Los Leoncitos en 2021 en el Mundial que se jugó en India, hizo uso del reglamento por el que la Confederación Argentina habilita los jugadores puedan competir para sus clubes de origen en la SLH. La situación se alineó porque Ducilo, club en el que Nardolillo juega en el Torneo Metropolitano, no juega el certamen más importante de clubes del país. “Me hace bien volver a compartir con mis amigos y los chicos del club. Ponerme esa camiseta, si fuera por mi, lo haría siempre, pero no todo se puede”, dijo entre la alegría de una carrera deportiva exitosa y la melancolía por el alejamiento del club que ama.

“Nachito” juega con la camiseta número 10. “Siempre que puedo jugar para el club lo voy hacer. Lo bueno es que los chicos me bancan y saben lo que significa volver a jugar con ellos. Yo trato de ayudarlos con lo que yo sé y puedo transmitirles”, remarcó.

Pese a tener al campeón del mundo, San Martín no tuvo la actuación esperada en la SLH. Hoy, desde las 11, enfrentará a Independiente de Neuquén por el quinto puesto. El “santo” perdió ante Murialdo de Mendoza 2-0, venció 2-1 a Talleres de Entre Ríos y contra los locales de Universitario cayeron por 3-1.