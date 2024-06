"A veces pienso en la adopción", confesó Marixa Balli

Acto seguido, la panelista de América TV contó por qué este es un deseo tan importante y personal para ella. “A mí me encantan los niños. Me hubiese encantado casarme, mi fantasía era entrar a la iglesia vestida de blanco”, sumó, y reflexionó sobre sus relaciones pasadas: ”En ese momento, con las parejas no se daba y yo estaba muy abocada a mi laburo, no quería cortar. También pasa que cuando sos muy chica y te va muy bien siendo muy jovencita, pensás que la vida es eterna y ves el momento, no el futuro”, reconoció.