Música sinfónica para el cumpleaños del teatro Alberdi

“Por otro lado, la música hace que podamos entender que lo colectivo genera objetivos comunes en el mejor de los casos. El ejemplo que siempre damos es que en una orquesta se encuentra mucha gente que piensa distinto, que se une en pos de un objetivo común y aproxima sus sensibilidades para lograr un hecho muy particular que transcurre a través del tiempo y del espacio. Por eso se me ocurrió la idea ‘Del poder de la música’, y porque hoy hablamos de poderes diversos, en especial el poder del arte y de la música, que nos invade sin pedirnos permiso, es muy particular y va generando sensaciones que desde el punto de vista de las buenas cosas del ser humano se potencian”, expresa el director.