Las llamativas condiciones que puso Marcos Ginocchio para ingresar a la casa de Gran Hermano

Las intenciones de Telefe de tener a Ginocchio en la casa de Gran Hermano vienen desde hace varios meses y hasta el momento no pudieron concretarse con éxito. El joven salteño, quien dejó en claro que los medios no son de su afinidad, habría exigido una altísima suma de dinero a cambio de su participación y esta cifra aún no fue aprobada por el canal de las pelotitas.