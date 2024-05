Universitario pareció el dueño en la casa de Tucumán Rugby

Desde la vereda de enfrente hubo varias sensaciones que rondaron por la derrota. “El primer gol creo que no estuvo bien cobrado (hubo quejas por como se levantó la bocha), pero no importa. Fue muy pronto y si se podía seguir. No es que las chicas se desconcentraron por eso. Universitario hizo presiones rápidas, recuperando pelotas y nosotras tuvimos muchas posibilidades de gol que era cuestión de empujar la pelota y nada más”, indicó Candelaria Villanueva. La directora técnica de Tucumán Rugby comparó lo que le pasó a su equipo con lo que “Uni” sufrió la semana pasada. “Las chicas están acostumbradas a ganar y ganar. Siempre me gusta triunfar, claro, pero esto también viene bien”, dijo Villanueva.