Vivir con la mínima: llegar a viejos, el drama de los jubilados en nuestro país

Lo mismo le ocurre a Yolanda Carabajal, que trabajó durante casi 40 años como docente en una escuela y aunque no cobra el haber mínimo sobrevive en condiciones dramáticas. “Yo he trabajado en una escuela del campo durante 39 años. Todo esto me parece una trampa. Yo no cobro la mínima, recibo apenas tres mil pesos más y por eso a mi no me corresponde el bono”, explica.