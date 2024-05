Aida Kemelmajer de Carlucci: “El juez gana legitimidad con buenas sentencias”

“El juez es neutral pero no por eso debe ser indiferente, decía Antonio Morello. Debe ser como el modelo Hermes. El magistrado debe aplicar los principios jurídicos, no personales, porque todos nos hemos criados en contextos distintos, en hogares distintos y los principios personales no son los mismos para todos”, sostuvo la jurista que en 2016 recibió el Premio Konex de Brillante a la personalidad más destacada en Humanidades de esa década en Argentina.