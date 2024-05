Cartas de lectores: ¡Libertad!

El 25 de Mayo de 1810 nuestros antepasados clamaron a viva voz sus sentimientos sobre los 4 puntos cardinales de las Provincias Unidas pidiendo: “Libertad para los campos, para los pájaros y las flores, para los retoños argentinos que soñaban con tener salud y educación”. Los ecos de esas voces en este Siglo XXI aún siguen latente hasta en nuestras simples expresiones. Con el transcurrir del tiempo sabemos que la Constitución Argentina nos garantiza para expresarnos libremente diciendo lo que sentimos lo que pensamos, pero dentro de la sociedad hay gente que manipula a las leyes según sus conveniencias, el ciudadano común también sabe que la libre libertad implica ser responsable de los actos del cual no es nada fácil. Lo cierto es que no seríamos libres si no pudiéramos decir la verdadera realidad de cómo vivimos, de lo que sentimos y de lo que queremos ser. El respeto a las palabras, a los sentimientos, a las leyes es fundamental como la comunicación ayuda a comprender, a conocernos más, a la vez es importante para convivir en Democracia de lo contrario nuestro derechos de ser libre seguirán siempre infectado por el libertinaje. ¡Es hora de hacer respetar la libertad!