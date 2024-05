Los videojuegos pisan fuerte en Tucumán

Educación formal

En Tucumán hay mucha movida para difundir la comunidad. En 2023, por ejemplo, se realizó una nueva edición del festival Tucumán Hace Videojuegos, “el evento más grande de desarrollo fuera de las cuatro provincias más posicionadas del país -asegura Saga Barros, también representante de la comunidad de creadores-; el tema es que no hay espacios de formación acá. Hay trayectos virtuales que se dictan desde universidades nacionales públicas, y algunos de ellos transformado en opciones pagas, pero no existe un espacio per se en la provincia. Existe el Club, pero no es un espacio de esa característica porque no hay docentes”.