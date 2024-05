La Eeaoc estudia las huellas de las agroindustrias citrícola y sucroalcoholera

Garolera de Nucci y Tonatto trabajan para cuantificar los impactos ambientales de las diversas prácticas de manejo en caña de azúcar, principalmente. Recientemente, los investigadores publicaron en la revista Sugar Journal de EEUU sobre “Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la fertilización nitrogenada en caña de azúcar”. Los resultados de este estudio en base a modelos, realizado conjuntamente con YARA Argentina, indicaron que las emisiones totales de GEI por tonelada de caña producida al emplear nitrato de amonio calcáreo (NAC) registraría una reducción del 30% en comparación al uso de urea (fertilizante tradicional). “Las emisiones originadas en el suelo por el uso de NAC también reflejaron una disminución importante. Esta diferencia estaría relacionada al mayor uso de nutrientes, eficiencia agronómica y baja volatilización asociados a dicho producto”, resaltó Tonatto. Y añadió: “Otra diferencia es el menor consumo de combustible al emplear NAC. Esto se basa en la capacidad de trabajo de los equipos de fertilización neumáticos que realizan una aplicación en superficie (abarcando múltiples surcos de cultivo por cada paso de maquinaria) con una baja demanda de potencia y consumo de diésel”. Garolera de Nucci destacó el importante aporte técnico/intelectual y de servicios que la Eeaoc realiza en la agroindustria de la región. Junto a Emilia Íñigo Martínez y a un grupo de profesionales capacitados en la temática llevaron a cabo el proyecto “Cálculo de la huella de carbono de cítricos y productos industrializados en la región NOA”, convenido entre Eeaoc y la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa). En este se determinó la huella de carbono (valor ponderado) de fruta fresca de exportación, jugo concentrado, aceite esencial y cáscara deshidratada de limón. A partir de este estudio, se desarrolló una herramienta informática de cálculo de huella de carbono en lenguaje Visual Basic para Excel. Esta permite la carga de datos y la obtención de la huella para el sector citrícola. En un artículo publicado en la revista internacional “Clean Technologies and Environmental Policy” titulado “Life cycle assessment of energy saving and circular economy strategies: contributions to the environmental footprint lemon and by-product production in Argentina” se analiza la producción de limones en Argentina, mayormente destinada a subproductos industriales. Esta producción enfrenta problemas de suministro de gas natural y altas emisiones de gases de efecto invernadero. Se han implementado soluciones sostenibles, como la conversión de desechos cítricos en biocombustibles, lo que reduce las emisiones de CO2 en un 80%.