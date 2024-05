Cada vez más lejos del fútbol argentino: un club europeo realizará una oferta por Ángel Di María

¿Qué dijo el presidente de Benfica sobre la posible continuidad de Di María?

"Firmó por un año porque en su cabeza quería terminar su carrera en Europa donde comenzó (en el Benfica) y luego terminar en Argentina. Por razones que conoces, que fueron públicas, esta posición de Argentina ya no está tan delineada como eso", dijo Rui Costa, presidente de Benfica, en diálogo con Record. "Para la semana tendremos una reunión con el representante de Di María, donde nos daremos cuenta de si continúa un año más o no. No puedo decir hoy si se queda o no. Tenemos esa esperanza, pero para principios de la próxima semana tendremos una reunión decisiva para decidirlo", añadió.