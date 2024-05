El "contrato sexual" entre un ex jugador de Barcelona y su novia influencer: ¿cuántas relaciones por mes acordaron?

Bartra y Goicoechea están juntos desde hace dos años y medio, pero esa fecha de comienzo, en su momento generó polémica, porque se pisa con el instante del divorcio de Bartra con su ex esposa, Melissa Jiménez. De hecho, hasta el 2023 los protagonistas estuvieron negando su relación, hasta que la evidencia ya no se los permitió. “Nos atraíamos bastante desde que nos conocimos, además me encanta que no haya sido por redes sociales, que creo que ahora todo el mundo... Me gusta contar que nos conocimos en un concierto”, supo contar en la misma nota. Y en un juego en redes confiaron que el primer acercamiento fue un impulso del marcador central. Ya en la convivencia, tienen las reglas claras, incluso en la intimidad de su habitación.