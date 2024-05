“Hoy no venimos a echar culpas, sino a buscar soluciones. Creemos que es necesario hacer una fuerte autocrítica colectiva; estamos convencidos de que en Tucumán no hay un sistema de creencias colectivo -reflexionó, para dar inicio a la mesa panel Francisco de Rosa, presidente de Meta-; la falta de respeto al otro, a la autoridad, al medioambiente y a la norma, son parte de la idiosincracia local. Y esa falta de valores nos hace vivir muy mal; y no podemos seguir así”.