Dólar "blue", EN VIVO: la cotización de este jueves 23 de mayo de 2024

08:25 hs

La suba de los dólares alternativos

Según el analista Christian Buteler, los dólares alternativos suben hasta 20% en 10 días. “Aún así sigue muy por debajo de la inflación e incluso del plazo fijo. El problema no es que suba el dólar pero si a la velocidad que lo hace”, advierte. Otro analista, Salvador di Stefano, considera que los agentes económicos están buscando otras vías de inversión. Los ahorristas, por caso, ya no se refugian en el plazo fijo desde el momento que el Banco Central instrumentó una seguidilla de retoques a las tasas de referencia. “Con una tasa del 30% anual, lo que no da una tasa efectiva del 34,48% anual, es un pésimo negocio, ya que teniendo en cuenta que la inflación podría ubicarse en el 59,3% para los próximos 12 meses, el plazo fijo tradicional nos dejaría como resultado una tasa de interés negativa frente a la inflación del 15,6% anual”, explica.