Crecen reclamos por el Incaa y se hará el festival de Mar del Plata

Recurso judicial

Hace unos días, profesionales de la industrias audiovisuales de todo el país, nucleados en la Asociación Argentina de Productores de Cine y Medios Audiovisuales, presentaron un escrito de 70 páginas con la firma de su presidenta, María Cristina Agüero, con el objetivo de impedir el cierre definitivo del Incaa. “La resolución del Gobierno detiene la producción nacional, de los proyectos que no pueden acceder a los beneficios de la ley porque no se pueden presentar a solicitarlos ni tampoco los que están en curso, que al ser devueltos pierdan todo derecho ya adquirido para continuar su trámite, afectando así a todos los asociados e incluso varios que no lo son, habiendo muchas producciones afectadas con este acto administrativo dañando al cine nacional”.