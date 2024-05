Néstor Gorosito defendió a Martín Demichelis tras la eliminación de River en Copa Argentina

Gorosito además señaló que el entrenador de River no la debe estar pasando del todo bien en el día a día, más allá del clima que se vive en los estadios. “Demichelis sufre más que todo el mundo. Uno de jugador, hay momentos que estás preocupado pero te distraes. De entrenador, no dormís, no comés, no hablas. Cuando ganas es un alivio, no disfrutas porque es un alivio ganar. Y cuando perdés te queres morir. Dura hasta el otro partido. Y al otro partido te pasa otra vez lo mismo, no disfrutas. Hablo por mí, nunca podes disfrutar el triunfo, es un ratito y ya arrancas con el entrenamiento de la otra semana”, lo defendió en otro trayecto.