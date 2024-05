En qué horario es mejor realizar ejercicio, según la ciencia

Por otro lado, un estudio chino realizado a 92.000 personas que no formaban parte de la élite deportiva dio cuenta de que la mejor hora para hacer ejercicio si deseamos mejorar la salud de nuestro corazón es entre las once de la mañana y las cinco de la tarde. Esta investigación fue realizada con personas que no padecían obesidad, a diferencia de la primera averigüación australiana.