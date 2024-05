Camila Mayan expuso el gesto de Alexis Mac Allister luego de tener sexo y que despertó sus sospechas de infidelidad

“Se enoja, yo estoy con mis amigos…nivel, que al día siguiente él se va, y yo me quedo re mal”, manifestó la influencer en medio de su relato para luego subrayar que incluso le pidió disculpas a Alexis por haberle generado malestar aunque su actitud despertó sospechas en ella. “Más raro me pareció a mí, ahí ya me empecé a calentar”, aclaró Mayan.