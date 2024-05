Encubierta: Chahla contó cómo se infiltraba en los CAPs para controlar el funcionamiento

Pero la vieja costumbre de hacer inspecciones sorpresa no son cosa del pasado. "El domingo estuve a las 12 de la noche en la Asistencia Pública", contó y aclaró que sus visitas no se dan "por una cuestión de controlar". "Era para ver cómo funcionaban las cosas normalmente. Si uno dice 'va el ministro', te preparan todo y no es la realidad. Uno tiene que ver la realidad ahí, en el momento. Hasta el día de hoy lo hago", sostuvo.