Cambios y dilaciones: Las Bases podrían tratarse el 30 de mayo

El senador oficialista Bartolomé Abdala (San Luis) indicó que ante “la creatividad y la necesidad de algunos senadores de plantear modificaciones”, la bancada libertaria se encuentra analizándolas y reconoció que permitirían cambios pero no “una carnicería de la ley”. “Obviamente que hay una ansiedad de una determinada fecha, que a decir verdad, al legislativo, en mi persona, yo diría que me excede, eso es una ansiedad que tenemos que ser razonable, tenemos que darle prioridad a la razonabilidad, a la sensatez de los senadores y obviamente, soy optimista y estoy tranquilo que va a haber ley. Todos sabemos que somos siete senadores de La Libertad Avanza dentro de un cuerpo de 72 y se hace lo que se puede, indudablemente. Estamos nosotros persuadiendo para tener dictamen rápido, pero lo más importante, más allá de la fecha, porque no es que tenemos que tener la fecha, no está reglamentado eso, sino que lo que sí está reglamentado es que salga una ley que sea con el consentimiento y el convencimiento de los legisladores”, remarcó.