Qué es el "orbiting", la polémica teoría de una usuaria de las redes: "Es peor que el ghosting"

La usuaria explica cuáles son los efectos de esta práctica en las personas ya “ghosteadas”: “Están al tanto de todo tu contenido pero no te van a hablar, no le interesa. ¿Y qué hacen en vos? Te generan una falsa expectativa, vos no sabés qué quiere esa persona, si le interesás o si solo está curiosa por saber en qué andás”.